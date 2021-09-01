Талибы приступили к формированию правительства
Афганское движение "Талибан" формирует свое правительство, известны первые назначения, сообщает Интерфакс-Украина.
"Согласно этим источникам, мулла Абдул Гани Барадар был назначен министром иностранных дел, мулла Якуб, сын основателя талибов, был назначен министром обороны, а Халифа Хаккани, сын Джалалуддина Хаккани, основателя террористической сети "Хаккани", был назначен министром внутренних дел", - говорится в сообщении.
Официальные представители талибов пока не комментировали это сообщение, пообещав, что состав правительства талибов будет объявлен в ближайшее время.
Перед этим пресс-секретарь движения Забиулла Муджахид сообщил в Twitter, что в Кандагаре под председательством лидера движения Хайбатуллы Ахундзада в течение трех дней заседал руководящий совет "Талибана", "обсуждались политические, социальные и экономические вопросы", в том числе и касающиеся будущего правительства.
"Был принят ряд решений, касающихся защиты имущества и объектов жителей, хорошего обращения с людьми и предоставления им удобств, а также формирования нового исламского правительства в стране. По этим вопросам были проведены необходимые консультации", - уточнил пресс-секретарь движения.