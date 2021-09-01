Восстановление экономики ускорилось: НБУ назвал причины

В июле 2021 года Индекс производства базовых отраслей (ИПБО) вырос на 2,3% г/г. Это немного выше, чем в июне (1,7%), свидетельствуют данные Макроэкономического и монетарного обзора НБУ (август 2021 года), сообщает РБК-Украина.

"Одним из основных факторов оживления экономической активности было наверстывание темпов уборки урожая в условиях более высокой, чем прошлогодняя, урожайности, благодаря чему в сельском хозяйстве возобновился рост (на 9,2% г/г)" , - говорится в обзоре.

Кроме того, в условиях жаркой погоды возобновился рост энергетики, впрочем объемы промышленного производства в целом остались на уровне прошлого года (рост на 0,2% г/г).

Хотя внешняя конъюнктура была благоприятной для добычи металлических руд и металлургии, сравнительно низкий прошлогодний урожай продолжал сказываться на пищевой промышленности и оптовой торговле, а сокращение объемов транзита газа и далее сдерживало грузооборот, отметили в НБУ.

Устойчивый потребительский спрос поддерживал высокие темпы роста розничной торговли и пассажирооборота. Объемы строительства сократились (на 0,5% г/г) из-за сдержанного бюджетного финансирования дорожного строительства и инфраструктурных проектов, говорится в обзоре.

По данным НБУ индекс производства базовых отраслей в июле 2020 года упал на 4,4%.

Автор: Александр Белоус