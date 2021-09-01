МИД работает над визитом Байдена в Украину

Президент США Джо Байден совершит визит в Украину до окончания своей каденции, считает министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает Корреспондент.

Об этом он рассказал в ходе визита украинского президента Владимира Зеленского в США.

"Безусловно, мы работаем и над обратным визитом. Я убежден, что за время своего президентства Джо Байден приедет в Украину, поскольку наша страна очень важна для него и является важным приоритетом внешней политики США. Сейчас мы к ним, потом они к нам" , - сказал Кулеба.

Он оценил визит Зеленского в США как "очень успешный".

Кулеба заявил, что у Байдена нет ни одной персональной обиды на Зеленского, а также Украину, через заявления, которые звучали ранее, о якобы вмешательство Украины в президентских выборах в США.