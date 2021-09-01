На дорогах заметили прототип нового Lexus LX

Роскошный собрат модели Land Cruiser 300 не спешит раскрывать свои секреты, сообщает Motor 1.

В августе мы уже видели пару размытых фотографий прототипа Lexus LX нового поколения, а теперь наши шпионы поделились свежим сетом более качественных снимков. Что интересно, на них запечатлен тот же самый экземпляр, что и в прошлый раз.

Тестовый внедорожник плотно замаскирован, но кое-что разглядеть все же можно: сквозь камуфляж просматриваются очертания радиаторной решетки и бамперов, фары в стиле нового Toyota Land Cruiser. С «Крузаком» у «Лексуса» традиционно будет много общего, но неофициальные подробности пока противоречивы.

Например, известно, что производитель зарегистрировал торговую марку LX 600, и, по данным наших источников, на фото представлена как раз эта модификация. По всей видимости, это замена актуальной LX 570. Следуя логике нынешней номенклатуры, такую машину должны были бы снабдить увеличенным до шести литров V8, но это маловероятно. По одним слухам, внедорожник сохранит атмосферный агрегат 5.7, по другим – сменит его на 3,5-литровую «турбошестерку» от все того же Land Cruiser 300. На последнем данный двигатель развивает 415 л.с. и 650 Нм.

Также ходят разговоры о гибридном Lexus LX 750h. Его силовая установка якобы будет основана на том же V6, но в связке с электромотором совокупная отдача вырастет примерно до 487 л.с. и 871 Нм.

Судя по количеству маскировки на тестовой машине, премьера нового Lexus LX состоится не в самое ближайшее время. На днях в японских СМИ появилась информация, что ее и вовсе могут перенести из-за нехватки деталей, вероятнее всего – электронных компонентов. При этом ранее предполагалось, что внедорожник дебютирует до конца текущего года и поступит в продажу в начале следующего.