Путин: население России могло бы достигать 500 млн человек

Население России могло бы сейчас достигать 500 млн человек, если бы не два распада страны в XX веке. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин, сообщает Корреспондент.

Указано, что сегодня российский лидер провел встречу со школьниками во Всероссийском детском центре Океан по случаю Дня знаний во время своей поездки на Дальний Восток.

Путин обратил внимание детей на то, что на протяжении прошлого века дважды "рассыпалась российская государственность" : после революции 1917 года и при развале Советского Союза.