Путин: население России могло бы достигать 500 млн человек
Население России могло бы сейчас достигать 500 млн человек, если бы не два распада страны в XX веке. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин, сообщает Корреспондент.
Указано, что сегодня российский лидер провел встречу со школьниками во Всероссийском детском центре Океан по случаю Дня знаний во время своей поездки на Дальний Восток.
Путин обратил внимание детей на то, что на протяжении прошлого века дважды
"рассыпалась российская государственность": после революции 1917 года и при развале Советского Союза.
"Надо ведь внимательно проанализировать, что было триггером, что было спусковым крючком к этим драматическим событиям. Если бы они не произошли, у нас была бы другая страна. Некоторые специалисты считают, что у нас население было бы сейчас под 500 млн человек", – подчеркнул он.