Чиновников Укрзализныци уличили в попытке завладения бюджетными миллионами

Следователи Главного следственного управления Нацполиции разоблачили преступную "схему" растраты бюджетных средств должностными лицами "Укрзализныци" и служебного подлога.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что в 2019 году чиновник производственного подразделения Конотопская дистанция пути регионального филиала "Юго-Западная железная дорога" АО "Украинская железная дорога" по предварительному сговору с инженером производственного подразделения и директором частного предприятия составили заведомо неправдивые официальные документы, чтобы завладеть тремя миллионами гривен бюджетных средств" , - говорится в сообщении.

Злоумышленники подделали официальную документацию и пытались провести ремонтные работы по необоснованно завышенным ценам, добавили в ведомстве.

Отмечается, что на деньги наложен арест.

Двум должностным лицам Конотопской дистанции пути регионального филиала "Юго-Западная железная дорога" АО "Украинская железная дорога" и директору частной коммерческой структуры сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 (Служебный подлог по предварительному сговору группой лиц), ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 (Оконченное покушение на присвоение или растрату имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах) УК.

Сейчас досудебное расследование в уголовном производстве завершено, подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.