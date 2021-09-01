Боец MMA нокаутировал соперника на дуэли взглядов
Традиционная процедура взвешивания перед противостоянием под эгидой белорусского промоушена кулачных боев Zames Fight Club закончилась скандалом. В ходе дуэли взглядов один из участников грядущего поединка неожиданно нокаутировал своего соперника, сообщает Обозреватель.
На странице Barrele la pierna в Twitter появился ролик, на котором видно, как боец наносит оппоненту сокрушительный удар коленом в голову, после чего тот без чувств падает на пол. Работники службы безопасности сразу же попытались помочь пострадавшему, но тот не сразу понял, что происходит, и ударил одного из них.
Как сообщает издание Valetudo.ru, один из пользователей прокомментировал это видео в сети, рассказав, что нокаутер не понес никакого наказания за свои действия. Бойцу по кличке Самурай просто нашли нового соперника, и он все равно победил.
Этот нокаут вызвал возмущение среди юзеров Twitter. Они написали, что спортсмен, нарушивший правила, должен получить пожизненную дисквалификацию, поскольку поступил незаконно.