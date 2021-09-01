Боец MMA нокаутировал соперника на дуэли взглядов

Традиционная процедура взвешивания перед противостоянием под эгидой белорусского промоушена кулачных боев Zames Fight Club закончилась скандалом. В ходе дуэли взглядов один из участников грядущего поединка неожиданно нокаутировал своего соперника, сообщает Обозреватель.

На странице Barrele la pierna в Twitter появился ролик, на котором видно, как боец наносит оппоненту сокрушительный удар коленом в голову, после чего тот без чувств падает на пол. Работники службы безопасности сразу же попытались помочь пострадавшему, но тот не сразу понял, что происходит, и ударил одного из них.

Момент с ударом коленом в голову. Источник: Кадр из видео

Как сообщает издание Valetudo.ru﻿, один из пользователей прокомментировал это видео в сети, рассказав, что нокаутер не понес никакого наказания за свои действия. Бойцу по кличке Самурай просто нашли нового соперника, и он все равно победил.

Этот нокаут вызвал возмущение среди юзеров Twitter. Они написали, что спортсмен, нарушивший правила, должен получить пожизненную дисквалификацию, поскольку поступил незаконно.

Пользователи считают, что боец должен быть пожизненно дисквалифицирован. Источник: Twitter Barrele la pierna