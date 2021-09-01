С конвейера Skoda сошел 100-тысячный электромобиль

Чешская компания Skoda отпраздновала выпуск 100-тысячного автомобиля экологического семейства iV. Им стал первый электрический кроссовер марки – Eniaq iV, сообщает Обозреватель.

Об этом пишет пресс-служба производителя. Компания впервые представила новинки семейства iV в сентябре 2019 года. Это были флагман модельного ряда Superb iV с гибридной силовой установкой PHEV и полностью электрический городской хэтчбек Citigo e iV.

Представители "зеленого" семейства Skoda – Citigoᵉ iV и Superb iV. Источник: Skoda

Сегодня в семейство входят как гибридные модели, так и электрические, и все они несут фирменный логотип iV. После прекращения производства электрического Citigo e iV линейка эко-моделей представлена гибридными (PHEV) Superb iV и Octavia iV, а также кроссовером Enyaq iV, на электротяге, но до 2030 года компания планирует предложить покупателям три совершенно новых электромобиля, одним из которых станет купеобразная версия Enyaq iV.

Напомним, что модель Enyaq iV дебютировала в сентябре 2020 года. Это автомобиль построен на электрической платформе MEB, разработанной специалистами концерна Volkswagen Group. Покупатели могут выбирать между задне- или полноприводной версиями, пятью вариантами мощности, а также тремя видами батарей. В наиболее энерговооруженном варианте кроссовер способен преодолеть без остановки дистанцию до 520 км по циклу WLTP.

Электрический кроссовер Eniaq iV дебютировал в сентябре 2020 года. Источник: Skoda

В настоящее время на заводе в Млада Болеславе уже выпускаются высоковольтные батареи для PHEV-гибридов Superb iV и Octavia iV, а начале будущего года будет организовано производство батарей для модели Enyaq iV.

В соответствии с представленной стратегией развития Next Level 2030 компания Skoda намерена до 2030 года войти в топ-5 по продажам в Европе. Кроме того, предполагается, что до конца десятилетия на электрические модели бренда будет приходиться от 50 до 70% всех продаж, что позволит вдвое сократить выбросы СО2.