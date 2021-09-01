СБУ обнаружила схрон оружия вблизи линии разграничения

СБУ обнаружила схрон оружия вблизи линии разграничения

Служба безопасности Украины разоблачила схрон с военными средствами поражения в Донецкой области. Сотрудники ведомства изъяли почти 3000 патронов различного калибра.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По информации следствия, схрон обустроил один из участников незаконного вооруженного формирования «ДНР» «Пятнашка». Боевик спрятал оружие в собственном доме в селе Марьинка Покровского района, вблизи линии разграничения.

Владелец тайника воевал на стороне террористов при захвате своего села оккупантами. Сейчас он скрывается на оккупированной территории Донбасса.

В ходе обыска схрона, расположенного на территории заброшенной жилого здания, изъято:

  • почти 3000 патронов различного калибра;
  • 5 гранат РГД-5;
  • 9 гранат Ф1;
  • 2 гранаты РГН;
  • запал УДО к гранате РГН;
  • 8 гранатометным выстрелов ВОГ-17;
  • 2 гранатометным выстрелы ВОГ-25;
  • 2 выстрела к ручному противотанковому гранатомету РПГ-7;
  • 3 хвостовики к выстрелам РПГ-7;
  • 3 снаряда калибра 23 × 152 мм;
  • 2 детонаторы для артиллерийского боеприпаса.

Полученные средства поражения передано на экспертизу.

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Фото: СБУ
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