Назначение Шкарлета министром: КСУ отказался открывать производство

Большая палата Конституционного суда Украины (КСУ) отказалась открывать производство по назначению Сергея Шкарлета главой Министерства образования и науки, сообщает Буквы.

Представление в суд направили 46 народных депутатов. Оно касалось "соответствия Конституции Украины (конституционности) постановления Верховной Рады "О назначении Шкарлета С. М. министром образования и науки Украины".

"По результатам рассмотрения этого вопроса принято решение об отказе в открытии конституционного производства по делу" , - отметила пресс-служба КСУ.

Конституционное представление нардепов поступило в КСУ еще в начале марта этого года. Его подписали народные депутаты фракций "Голоса" и "Европейской Солидарности".

В документе нардепы отмечали, что соответствующее постановление Рады о назначении Шкарлета было принято способом, который нарушает ст. 84 Конституции, поскольку был зафиксирован факт неличного голосования депутатов.

Кроме этого, решение было принято 226 голосами - а это минимальное необходимое количество. В конституционном представлении отмечалось, что, учитывая случаи неперсонального голосования, это число не набралось. Таким образом было нарушено ст. 91 Конституции.

Также депутаты отметили нарушение ст. 19, поскольку, приняв постановление, которое не поддержало большинство, парламент действовал за пределами своих конституционных полномочий.