День знаний 2021: звездные родители ведут детей в школу – яркие фото
Лето пролетело так быстро, что звездные родители не успели опомниться, как повели детей в школу. Для одних 1 сентября 2021 года – дебютный День знаний, для других – лишь начало нового учебного года. Какие знаменитости появились на школьных линейках с потомками, узнавайте далее в материале, сообщает 24 Канал.
Летние каникулы подошли к концу и дети снова вернулись за школьные парты. Мультиартист Монатик, певица Оля Цибульская, дизайнер Андре Тан, экс-участница "НеАнгелов" Слава Каминская, юморист Юрий Ткач с радостью повели потомков в первый класс, а вот актриса Ксения Мишина не слишком радуется очередному Дню знаний.
Монатик
Сыновья певца – Платон и Даниил – вместе пошли в первый класс. На удивление, вместо школьной формы они одели костюмы супергероев, которые жена Монатика показала в личном инстаграм-профиле.
"Поздравляю всех с началом нового учебного года! Всем терпения, взаимоуважения и новых знаний. Наши с Монатиком супергерои готовы к приключениям,", – поделилась Ирина Демичева.
Маша Ефросинина
Сын телеведущей, которому на днях исполнилось 7 лет, также пошел в первый класс. На школьную линейку Александра вели отец и звездная мама, которая не смогла сдержать слез.
"Наш с Тимуром второй первый класс! Ощущения более острые и осознанные! Слезы переходят в истерический смех и обратно! Нервы на пределе,", – рассказала Маша Ефросинина в инстаграме.
По словам звезды, она была абсолютно не готова к 1 сентября сына. Лишь утром Ефросинина осознала, что не отпарила пиджак, не подшила штаны и забыла о сменной обуви. На этом стресс не закончился, ведь Александр не влез в три пары новых туфель, которые ни разу не надевал.
Оля Цибульская
Трогательные фото с Дня знаний 2021 Оля Цибульская опубликовала в инстаграм-профиле.
Андре Тан
Несмотря на развод модельер повел дочь в школу с экс-женой Алиной Харченко. В этом году 6-летняя София пошла в первый класс и, по словам Андре Тана, мечтала о старте учебного года.
"Сегодня моя совсем взрослая девочка с рюкзаком на плечах отправилась в первый класс. Как так быстро пролетело время? Когда она успела так вырасти? Совсем самостоятельная", – написал дизайнер в инстаграм-профиле.
Слава Каминская
Экс-участница группы "НеАнгелы" вместе с экс-мужем Эдгаром Каминским отправила сына в первый класс. На школьную линейку Леонарда пришли даже бабушки.
"Гордо в полном составе провели Лео в первый класс. Папины гены, конечно, держат меня в полном покое за успешность нашего не по годам мудрого сына. Поэтому, в общем, мама счастлива", – рассказала Слава Каминская в инстаграм-профили.
Юлия Санина
5-летний сын фронтвумен группы The Hardkiss пока не первоклассник. Однако 1 сентября Даня начал обучение в подготовительном классе в международной частной школе. Поэтому, звездные родители повели мальчика на праздничную линейку.
Потап
"С 1 сентября", – лаконично поздравил рэпер в инстаграме. Несмотря на то, что Андрей ушел уже в 7 класс, звездный отец не пропускает его школьную линейку.
Камалия
"Первый раз в третий класс! Желаю всем прекрасного, интересного, а главное более легкого, чем прошлый, учебного года", – метко пожелала певица в инстаграме.