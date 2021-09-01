Ленивые и самостоятельные: 7 пород собак с повадками кошек

Басенджи

Кошка или собака? Такой вопрос встает, когда появляется желание завести в доме питомца. Несмотря на то, что это совершенно разные и по-своему уникальные виды, в чем-то они могут быть похожи, сообщает Профиль.

Кошки в целом довольно самодостаточные и самостоятельные. Они склонны лениво проводить свои дни, но иногда у них может быть прилив энергии, который выражается в беспричинном беге по квартире. Похожими кошачьими качествами могут отличаться некоторые виды собак.

Семь пород собак с повадками кошек:

Афганские борзая . Элегантные собаки, которые любят проводить время в одиночестве. Несмотря на их добродушие, для них характерна независимость и незаинтересованность в обучении и тренировках. Однако, как и у кошек, у них случаются приступы активности. Им нравится бегать и перепрыгивать низкие препятствия;

. Элегантные собаки, которые любят проводить время в одиночестве. Несмотря на их добродушие, для них характерна независимость и незаинтересованность в обучении и тренировках. Однако, как и у кошек, у них случаются приступы активности. Им нравится бегать и перепрыгивать низкие препятствия; Американский голый терьер. Это ласковые и любопытные животные, которые любят играть, но больше всего предпочитают свернуться калачиком и вздремнуть. Им нужно всего несколько прогулок в день, чтобы выполнить свою норму физических упражнений.

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Басенджи. Собаки, которые источают уверенность. Как и кошки, они бдительны по отношению к своему окружению и бросают все, чтобы преследовать потенциальную добычу. Кроме того, басенджи никогда не лают и не любят обучаться командам;

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Чихуахуа. У этих маленьких собак упрямый характер. Они готовы ставить условия и иногда заставляют своего хозяина подчиняться. Например, брать с собой. Раннее обучение – ключ к установлению основных правил для этих животных;

У этих маленьких собак упрямый характер. Они готовы ставить условия и иногда заставляют своего хозяина подчиняться. Например, брать с собой. Раннее обучение – ключ к установлению основных правил для этих животных; Чау-чау. Таким пушистым собакам нужно свое пространство. Несмотря на любовь к хозяину и преданность, они могут быть серьезными и отчужденными. Так же как и многие кошки, они не идеальны для семей с детьми и другими домашними любимцами;

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