Голубовская рассказала, какая COVID-вакцина самая эффективная

Вакцины от коронавируса должны еще испытываться пять лет, чтобы сказать об их точной эффективности. Они не защищают от инфекции, а только предотвращают тяжелое течение болезни в случае заражения, сообщает РБК-Украина.

По словам медика, говорить сейчас, какая вакцина лучше всего еще очень рано. Нужно пять лет испытаний препарата. Голубовская отметила, что лучше всего от инфекции защищает природный иммунитет, у него есть преимущества над вакцинацией.

Она отметила, что у вакцинированных людей риск повторного заражения в 13 раз больше, чем у переболевших.

"Естественный иммунитет дает лучшую защиту, чем вакцинация. Миллионами лет отработанные взаимодействия микро- и макроорганизма позволяют нам инфицироваться ежедневно многими возбудителями даже без признаков какого-либо недомогания. Исследователи из Израиля подтверждают, что именно перенесенная инфекция дает мощный и устойчивый иммунитет: в два раза вакцинированных риск повторного заражения в 13 раз выше, чем у переболевших " , - пояснила профессор.

Также медик добавила, что вакцинированные люди могут переносить инфекцию.

Автор: Людмила Жукова