Существует ли "ген аутизма": ответ врача

Расстройством аутистического спектра (РАС) считается общее расстройство развития, при котором, как правило, утрачивается способность инициирования социального взаимодействия и коммуникации, сообщает Clutch.

В Сети можно найти большое количество информации о том, существует некий "ген аутизма". Так ли это на самом деле? На этот вопрос на своей странице в социальной сети ответила генетик, перинатолог, метаболист, доктор наук Людмила Турова.

"Во-первых - понятие «аутизм» уже не очень корректное, точнее говорить РАС (расстройство аутистисного спектра). Во-вторых: нет "гена аутизма"! - рассказал доктор.

А вот список генов, ассоциированных, влияющих на развитие РАС, растет. По материалам 2017 года, выявлено 65 генов, тесно связанных с РАС, и более 200 генов - кандидатов.