В СН объяснили, будут ли увольнять Ткаченко и Малюську

Председатель партии Слуга народа Александр Корниенко назвал слухами информацию о возможной отставке министра юстиции Дениса Малюськи и министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко, сообщает Новое время.

Об этом председатель СН сказал в интервью, отвечая на вопрос о возможных отставках министров этой осенью.

Корниенко не назвал количество министров к которым есть вопросы и заметил, что у него "вопрос есть ко всем и к себе в первую очередь".

Также он отметил, что может назвать сферы, к которым есть вопросы.

"Действительно — к обороне, об этом много говорится, и заместители не просто так менялись, было обновление руководящего штаба Вооруженных сил Украины. Также правда, что всегда в Украине есть вопросы к социальной сфере. Здесь я бы не говорил о персоналиях, я говорил бы действительно о том, что для нас важно начать воплощать пенсионную реформу. Надо серьезное сотрудничество Министерства и комитета. По каждой сфере можно эти вопросы задавать" ﻿, - добавил глава партии. ﻿

Комментируя возможную отставку Министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко, председатель СН сказал, что не имеет к нему вопросов и не знает "откуда эта информация гуляет".

"Но понятно, что Минкульт сейчас на фоне Великой реставрации и тех новых программ, которые запускаются, — это не просто министерство смыслов и каких-то посылов, лозунгов. Это уже министерство предметное, прикладное и которое должно серьезным прикладным образом заниматься реализацией тех или иных проектов. То есть здесь надо понимать, хватает ли кадрового потенциала внутри министерства для того, чтобы эти проекты реализовывать" , - сказал Корниенко.