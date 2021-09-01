Как эффективно похудеть: комплекс упражнений с собственным весом

Работа над твоим телом – процесс непрерывный. Далее крутые упражнения, с помощью которых можно достичь желаемых результатов. На этот раз мощный комплекс, который позволит избавиться от лишних килограммов, сообщает 24 Канал.

Взрывной тренировкой традиционно поделился танцующий фитнес-тренер Ник Уолкер. Возьми ее на вооружение, чтобы уверенно идти к своей цели.

"Один из моих любимых способов дополнить мои силовые тренировки – добавить тренировки с собственным весом и поддерживать частоту сердечных сокращений в течение длительного промежутка времени. Это позволит тебе не только работать над кардио, но и оставаться стройным", – отмечает Ник Уолкер.

Как ты уже понял, эта тренировка предусматривает работу с собственным весом. Поэтому тебе не нужно переживать из-за того, что не взял с собой необходимый инвентарь.

Комплекс упражнений для похудения

Приседания со скачками: 4 подхода по 30 секунд

4 подхода по 30 секунд Бэрпи: 4 подхода по 15 секунд

4 подхода по 15 секунд Альпинист с прикосновениями руками до плеч: 4 подхода по 30 секунд

4 подхода по 30 секунд Скручивания с использованием рук: 4 подхода по 15 повторений на каждую ногу

Совет не забывай отдыхать по 20 – 30 секунд между подходами.

Этот комплекс упражнений можно использовать как суперсет, так и добавлять к своей привычной тренировке. Во втором случае ты сможешь силовую нагрузку разбавить отличным кардио для сжигания калорий. Не ленись работать над своим телом.

Смотри на видео, как выполнять комплекс упражнений от Ника Уолкера:

﻿Приносите хорошую энергию, оставайтесь последовательными и доверяйте вашему процессу!