Wizz Air объявил однодневные скидки 30% на все рейсы

Венгерский лоукостер Wizz Air объявил скидки 30% на все свои рейсы при бронировании авиабилетов в течение 1 сентября 2021 года, сообщает УНИАН.

Как говорится в почтовой рассылке авиакомпании, акция действует лишь один день с 00:00 до 23:59 по центральноевропейскому времени (CET) (-1 час по сравнению с Киевом). Путешествия по акционным билетам не имеют ограничений по дате. Акционная цена применяется только к бронированиям через веб-сайт wizzair.com или мобильное приложение WIZZ.

Кроме того, при покупке билетов 1 сентября можно получить скидку 50% на дополнительную услугу Wizz Flex, которая позволяет клиенту изменять рейс без дополнительной доплаты или получить возврат средств на свой счет Wizz в случае отмены бронирования по собственному желанию.

Отметим, сейчас Wizz Air выполняет рейсы из Киева, Львова, Запорожья, Одессы и Харькова в ряд городов Европы, в частности, в Германии, Австрии, Польше, Греции, Кипре, Италии и других. Также Wizz Air имеет разветвленную сеть маршрутов по Европе и ряду других стран.