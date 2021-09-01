Разумков рассказал, смогут ли отменить компенсации на жилье нардепам

Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков пока не видит перспектив отмены компенсаций на жилье из Государственного бюджета Украины иногородним народным депутатам, сообщает УНИАН.

Отвечая на вопрос о том, что еще в 2019 году он выступил с инициативой об отмене выплат компенсации на жилье из бюджета иногородним народным депутатам, и имеет ли сейчас эта инициатива какие-то перспективы, Разумков отметил:

"Глядя на позицию моих коллег, мягко говоря, не все ее поддерживают. Но я считаю, что все же это было бы правильным примером".

Он пояснил, что у депутатов, по сравнению с другими слоями населения, есть достаточно ресурсов для того, чтобы обеспечить себя жильем.

"Я знаю, что некоторые коллеги, даже если они могут это делать, они не берут эти ресурсы из Государственного бюджета. Есть те, кто делает по-другому. Я понимаю, что у кого-то нет возможности (обеспечить себя жильем - ред.) - здесь можно еще смотреть сквозь пальцы. А есть те, кто себя достаточно неплохо чувствует в финансовом плане, и я уверен, точно, могли бы без этого прожить" , - сказал глава ВР.

Разумков уточнил, что инициатива по отмене таких компенсаций не требовала бы отдельного закона.