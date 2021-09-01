Звездные ведущие и возвращение главных музыкальных новостей: что покажут на М1 в новом сезоне

Сезон "осень-2021" — особенный для культового музыкального телеканала Украины М1: в декабре он будет отмечать 20-й день рождения! Празднование начинается уже с сентября, когда в эфир выйдет официальная "первая ласточка" громкого юбилея — проект "M1 Stories 2.0". 20 лет, 20 уникальных выпусков, 400 клипов и Потап в роли ведущего, сообщает Обозреватель.

Потап предстанет в роли ведущего

Еще одной абсолютной новинкой телеэфира станет программа : "Collection M1". Главными героями премьеры являются звезды мирового масштаба, их выдающиеся музыкальные видео и неизвестные факты из биографии. Ведущий "Collection M1" — артист нового поколения украинской музыки Артем Пивоваров. К слову, это его дебют на телевидении в таком статусе.

Ведущий "Collection M1" – Артем Пивоваров.

Считанные месяцы остались и до главного музыкального события года — церемонии премии "M1 Music Awards", которая на этот раз точно будет особенной! Чтобы зрители М1 первыми узнали все детали подготовки грандиозного шоу, телеканал запускает обновленные выпуски новостей. Отныне лицами и голосами "M1 Music Awards News" будут Денис Жупник, Андрей Черновол и Никита Добрынин.

Изменения коснулись и графического оформления канала. Специально к 20-летию Первого музыкального его логотип обновился с М1 до М1 2.0! В эфире появились и новые digital-персонажи заставок, которые точно завоюют внимание и симпатию зрителей. Их разработкой занималась, как и предыдущие телесезоны, команда M1 Design.

Церемония премии "M1 Music Awards" в этот раз будет особой

Изменения претерпело и графическое оформление канала

Разработкой графического оформления канала занималась команда M1 Design.

Неизменными для М1 останутся любимые музыкальные чарты, свежие клипы в "Министерстве Премьер" и "будильники выходного дня" в рамках "WEEKEND SHOW" Оля Цыбульская и Виталий Козловский.