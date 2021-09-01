Байден и Зеленский объявят о начале диалога по противодействию "СП-2"
Президент США Джо Байден и его украинский коллега Владимир Зеленский в среду намерены объявить о запуске диалога по энергетике и климату, целью которого будет, в том числе, решение проблем, связанных с влиянием газопровода "Северный поток 2", сообщает Интерфакс-Украина.
"Говоря об энергетике, президенты объявят о новых инициативах по борьбе с климатическим кризисом и укреплению энергетической безопасности Украины, в том числе о запуске обновленного стратегического диалога по энергетике и климату, во главе которого встанет министерство энергетики США", - цитирует Белый дом слова высокопоставленного официального представителя администрации с телефонного брифинга.
"Цель этого диалога состоит в том, чтобы продолжить решать проблемы воздействия "Северного потока 2", - уточнил чиновник.
Он указал, что среди прочего этот диалог будет нацелен на
"привлечение инвестиций по энергетической безопасности посредством реформ, сокращения выбросов парниковых газов, а также изучения других инициатив в сфере изменения климата".
Кроме того, в Белом доме заявили, что продолжат поддерживать народ Украины,
"пострадавший в результате кризиса с Россией на востоке" страны. Так, Вашингтон предоставит Киеву дополнительно $45 млн гуманитарной помощи.
На брифинге высокопоставленный представитель администрации Белого дома заверил, что США собираются продолжить обсуждать с Украиной ситуацию с Россией в сфере безопасности и следить за
"агрессивными действиями России" в регионе.
"Президент будет с нетерпением ждать более подробной информации от президента Зеленского по поводу нынешней ситуации в плане безопасности", - подчеркнул чиновник.
Президент США Джо Байден в среду примет президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме.