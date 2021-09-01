На заброшенном складе обнаружили коллекцию автомобилей

В Великобритании обнаружили впечатляющую коллекцию покинутых автомобилей. Это одна из самых больших «гаражных находок» последних лет, сообщает АвтоПортал.

Машины хранились на заброшенном складе на севере Лондона. Суммарно было насчитано 174 автомобиля, относятся они к прошлому веку.

Большинство из них — это классические модели, среди которых есть редкие Мерседесы, БМВ, Фольксвагены.

Особый интерес представляют, пожалуй, Porsche 911 1973 года выпуска, Mercedes-Benz 220 1971 года, Mercedes-Benz Ponton 1960-х годов, несколько Mercedes-Benz SL, BMW 2002. Но и есть и популярные модели вроде Volkswagen T1, Т2 и Т3, Volkswagen Kafer (он же – Жук), универсал Mercedes-Benz W123 и другие.

Автомобили пребывают на складе достаточно долго – известно, что они не видели дорог по меньшей мере с 2016 года. Кроме того, на длительный простой указывает толстый слой пыли. К сожалению, на некоторых из них видны очаги коррозии, у других же экземпляров не хватает комплектующих.

Впрочем, совсем скоро машины обретут новых владельцев – их выставят на аукцион на следующей неделе. Предварительный показ брошенной ретро-техники уже состоялся, на нем побывал YouTube-блогер TheTFJJ, который и снял репортаж о находке.