РФ поставит Беларуси вооружение собственного производства

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время общения с журналистами рассказал о планируемых поставках в страну вооружения и техники российского производства, сообщает Белта.

По словам главы государства, это десятки самолетов, вертолетов, средства ПВО, возможно и С-400.

"В ближайшее время (я подписал позавчера распоряжение) из Российской Федерации поставят нам (не буду говорить, какие деньги и что) десятки самолетов, десятки вертолетов, самого важного вооружения ПВО. Может быть, даже C-400. Нам они очень нужны, я уже об этом говорил ", - заявил Президент.