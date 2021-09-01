Фонд госимущества продает завод по переработке алмазов

Фонд госимущества продает завод по переработке алмазов

Фонд государственного имущества Украины выставил на приватизационный аукцион винницкий завод по переработке алмазов "Кристалл" почти за 90 миллионов гривен, сообщает УНИАН.

"Такого у нас еще не было: на приватизацию выставлено уникальное предприятие по переработке алмазов – винницкий завод "Кристалл", – говорится в сообщении Фонда.

Как отмечается, на заводе не только ограняют и шлифуют драгоценные камни, но и изготавливают ювелирные изделия – сегодня "Кристалл" производит более 5 тысяч моделей ювелирных украшений.

Когда состоится аукцион:

Аукцион по приватизации должен состояться 1 октября. Стартовая цена объекта – 89,9 млн грн. Новый владелец получит, в том числе технологическое оборудование, необходимое для обработки алмазного сырья и производства ювелирных изделий с бриллиантами, а также недвижимость предприятия.

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