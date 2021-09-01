Greenpeace подала в суд на Великобританию

Международная экологическая организация Greenpeace подала в суд на власти Великобритании. Правительство ранее выдало разрешения на бурение нефтяных скважин в Северном море, в том числе компании BP, сообщает Лента.Ру.

Это первый раз, когда разрешение на бурение будет оспорено в суде.

"Возмутительно, что правительство Великобритании регулярно "штампует" разрешения на добычу нефти, полностью игнорируя воздействие этого на климат" , — сказала представитель организации Мела Эванса.

Ранее торговая ассоциация Oil&Gas UK сообщила, что британскому правительству следует поддержать 18 новых проектов в Северном море для стабильного обеспечения страны энергоресурсами. В январе-марте этого года Великобритания вынуждена была импортировать 56 процентов природного газа (на восемь процентов больше в годовом выражении).

Снижение внутреннего производства нефти и газа может сделать Великобританию более зависимой от других стран, опасаются в Oil&Gas.