На Прикарпатье в квартире взорвалась граната

В городе Калуш Ивано-Франковской области взорвалась граната в квартире пятиэтажного жилого дома, сообщает Слово и дело.

«Вчера в 20:15 в полицию поступило сообщение от мужчины о том, что в квартире он обнаружил своего сына с телесными повреждениями» , - говорится в сообщении.

Как впоследствии установили правоохранители, жители дома около 16:00 услышали звук, похожий на взрыв, но не сориентировались, где он прозвучал.

Уже на месте взрыва полиция нашла тело 51-летнего мужчины, который скончался от травм, предположительно - полученных в результате взрыва гранаты.

На месте происшествия работают криминалисты, назначены экспертизы.

Открыто уголовное дело по предварительной квалификации - ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство с дополнительной квалификацией - несчастный случай) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами) УКУ.

Отметим, по информации местных СМИ, погибшим был ветеран АТО.

Продолжаются следственные действия.