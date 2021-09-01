На Прикарпатье в квартире взорвалась граната
В городе Калуш Ивано-Франковской области взорвалась граната в квартире пятиэтажного жилого дома, сообщает Слово и дело.
«Вчера в 20:15 в полицию поступило сообщение от мужчины о том, что в квартире он обнаружил своего сына с телесными повреждениями», - говорится в сообщении.
Как впоследствии установили правоохранители, жители дома около 16:00 услышали звук, похожий на взрыв, но не сориентировались, где он прозвучал.
Уже на месте взрыва полиция нашла тело 51-летнего мужчины, который скончался от травм, предположительно - полученных в результате взрыва гранаты.
На месте происшествия работают криминалисты, назначены экспертизы.
Открыто уголовное дело по предварительной квалификации - ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство с дополнительной квалификацией - несчастный случай) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами) УКУ.
Отметим, по информации местных СМИ, погибшим был ветеран АТО.
Продолжаются следственные действия.