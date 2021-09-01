Гостаможслужба в августе перевыполнила план поступлений

В августе 2021 года Государственная таможенная служба Украины перечислила в бюджет Украины 43,8 млрд грн (при запланированных 42,2 млрд грн), сообщает Деловая столица.

Таким образом Гостаможслужба выполнила план на 103,9% (сверх плана перечислено 1,6 млрд грн), заявили в пресс-центре Государственной таможенной службы Украины.

Всего за январь-август текущего года Гостаможслужба выполнила план поступлений на 107% и перечислила в госбюджет 291 млрд грн (при запланированном показателе — 272 млрд грн).

По состоянию на август, на 6,8 млрд грн Министерством финансов Украины увеличен план поступлений для Гостаможслужбы.

Таким образом, Гостаможслужба перевыполнила план на 19 млрд грн и перечислила:

в общий фонд — 244 млрд грн

в специальный фонд — 47 млрд грн

При этом за 8 месяцев текущего года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, поступления таможенных платежей увеличились на 76 млрд грн или на 36%.