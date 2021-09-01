На маршруты в Харькове вышли новые автобусы

В Харькове сегодня возобновило работу по перевозке пассажиров коммунальное транспортное предприятие города. На маршруты вышли первые 12 автобусов Karsan, которые город закупил на условиях финансового лизинга, сообщает Autoconsulting.

Всего же в Харькове планируют закупить 150 автобусов турецкого производства Karsan двух моделей: Jest+ и Atak.

Этой крупной партией Харьков намерен навести порядок на маршрутах в городе, где частные перевозчики не всегда обеспечивают надлежащий сервис перевозки пассажиров.

Это пока самая крупная поставка турецких автобусов на украинский рынок. Ранее предпочтение турецким моделям отдали в Ивано-Франковске, но там выбор был сделан в пользу 12-метровых автобусов Guleryur Cobra GD 272 LF, а затем приобрели еще партию более компактных моделей.