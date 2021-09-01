Скандальное ДТП с Трухиным: в "СН" заявили, что не давили на СМИ

Председатель партии Слуга народа Александр Корниенко возразил влияние политсилы на удаление информации о ДТП с нардепом Александром Трухиным с новостных сайтов.﻿ Об этом он сказал в интервью, сообщает Новое время.

"Мы никого ничего удалять не заставляли. Это точно не к нам вопрос. У нас точно одна из самых прозрачных и наиболее упорядоченных систем работы со СМИ в стране, с точки зрения политики", - сказал он.

Корниенко добавил, что обвинения в том, что "мы давим на журналистов, по крайней мере должны быть чем-то подкреплены" .

На замечание о том, что журналисты сами по себе не могли удалять новости, Корниенко ответил:

"Это же не обязательно, это может быть какая-то вообще пиар-война".

По его мнению, в Трухина могут быть враги из-за работы в Полтавской области и должности заместителя председателя бюджетного комитета.

Напомним, 23 августа на Бориспольской трассе при въезде в Киев произошло ДТП, в результате которого телесные повреждения получили шесть человек. Среди пострадавших есть двое детей, а также председатель комитета арбитров Федерации футбола Украины Лучано Луче и его помощник.

Как сообщило издание ИА "Центр новостей", ссылаясь на очевидцев аварии, нардеп Слуги народа Александр Трухин был за рулем автомобиля марки "Audi". Он не придерживался безопасной дистанции и на большой скорости совершил наезд на автомобиль марки "Ford", который в свою очередь протаранил автомобиль "Daewoo".

Очевидцы событий рассказывают СМИ, Трухин имел признаки алкогольного опьянения.

Через несколько дней после ДТП с участием Александра Трухина десятки украинских СМИ удалили или изменили новость об этом. В частности, главный редактор издания Трибуна Олег Щербаков заявил, что ему на почту поступило предложение снять новость о ДТП с участием нардепа в обмен на компенсацию.