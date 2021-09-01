Лунный рыболовный календарь на сентябрь 2021 год

Постепенно жизнь водных обитателей замирает. Поздний рассвет и ранний закат заставляют рыболовов действовать быстрее. И все же в удовольствие от рыбалки получаешь не меньшее, чем в мае или июле, сообщает Дом рыболова.

Самыми лучшими считаются дни, когда погода устойчиво пасмурная, но тихая, а еще лучше теплая, особенно если потепление наступило после значительных холодов.

Перспективные дни в плане отличного клева в сентябре: 1, 2, с 11 по 16, а так же с 28 по 30 число месяца.

Дни, когда ожидается хороший клев рыбы: 3, 4, 10, с 17 по 19, 25-27.

Плохой клев рыбы: с 5 по 9, с 20 по 24.

Рыба в сентябре осторожнее, но плотва, подлещик, язь и голавль все еще хорошо берут на животные насадки: опарыша, короеда, червя или мотыля. Продолжается ловля пескаря и ельца, ерша и ротана. Ловить их лучше всего днем, но и вечером они неплохо берут на червя и мотыля. Активность перед зимней спячкой проявляет карп. Нагуливают жир сазан и карась. На крутоярах и под обрывами берегов, на глубине и ямах можно выудить судака, голавля или налима, проснувшегося от летней спячки.

Если сентябрь выпадет дождливым и промозглым, большого улова не жди: рыба перестает питаться, мало двигается, как бы впадая в оцепенение.

По мере снижения плюсовой температуры отмирают водоросли. Вода становится чище и прозрачнее, а рыба осторожнее – прикормка теперь менее эффективна, следует повысить маскировку снастей и лучше маскироваться самому. Рыба начинает сбиваться в стаи и уходить на глубину.

Карп, линь и карась уже почти не берут, однако если заметно тепло, попадается сом. Налим неплохо берет ночью, выходя к перекатам и крутым берегам, затененным растительностью. Начинается осенний жор щуки. Она держится в тех же местах, что и в августе.

Впроводку или на поплавочную удочку ловят окуня на малька. Плотва в это время еще подходит к берегам в надежде поживиться личинками и водными насекомыми, обитающими на водорослях, в коряжнике и камнях. В теплые дни она ловится на опарыша, пшеницу, червячка, овсянку, хлебный мякиш. В озерах неплохие результаты дают мотыль и опарыш.

В первой половине ночи, утром и в течение всего дня хороший клев леща, густеры, чехони, голавля, язя наблюдается на донные снасти на значительных глубинах. Насадкой служат небольшой выползок, гроздь червей-подлистников, для голавля подойдет маленький лягушонок и малек. На узкотелого живца клюют жерех и судак.

К концу месяца ночью, особенно при похолодании, хорошо берет налим. Клев судака ближе к октябрю слабеет, он ловится на глубоких ямах кружками и отвесным блеснением, хуже берет и голавль. Щука по-прежнему клюет на живца и искусственные приманки. Добычливыми могут быть летние жерлицы-рогульки, подвешенные на воткнутых в ил шестах вдоль прибрежных водорослей, лучшая насадка – маленькая плотвичка. Летняя мормышка, спиннинг, кружки, поплавочная удочка, донка и в конце месяца дают неплохие результаты.