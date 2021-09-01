Пенелопа Крус появилась в Венеции в белоснежном твиде

Кинозвезды, жюри и участники 78-го Венецианского кинофестиваля начинают собираться в Италии, чтобы вечером посетить торжественную церемонию открытия. Пенелопа Крус прилетела в Венецию одной из первых и показала стильный белоснежный образ, сообщает 24 Канал.

Сегодня, 1 сентября 2021 года, на острове Лидо откроется 78-й ежегодный Венецианский международный кинофестиваль. Он продлится до 11 сентября и покажет самые ожидаемые премьеры для поклонников.

Пенелопа Крус показала лук от французской компании Chanel . Актриса появилась в белом наряде, а свой образ дополнила сумочкой Chanel Boy, солнцезащитными черными очками и элегантными белыми туфлями с высоким каблуком.

фото инстаграм bestofpenelopecruz

Пенелопа Крус в Италии / Фото из инстаграма bestofpenelopecruz

На своей официальной ютуб-странице звезда поделилась совместными фото с режиссером Педром Альмодоваром и командой фильма "Параллельные матери", где она сыграла главную роль.

Напомним, лента Педро Альмодовара "Параллельные матери" с Пенелопой Крус станет фильмом-открытием 78-го Венецианского кинофестиваля.