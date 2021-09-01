В РФ передумали ликвидировать компанию, связанную с Медведчуком

Власти России прекратили ликвидацию российской компании «Новые проекты», которая фигурирует в подозрении СБУ и Офиса генерального прокурора народному депутату Виктору Медведчуку по «неоконченному покушению на разграбление национальных ценностей на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым», сообщает Радио Свобода.

Об этом сообщают журналисты программы «Схемы».

Согласно выписке из реестра юридических лиц, компания «Новые проекты» после начала процедуры ликвидации успешно прошла проверку Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы. Следовательно, компания больше не имеет проблем по подозрению о внесении недостоверных данных.

«В выписке по состоянию на 30 августа 2021 после «записи №19» о том, что инспекторы Федеральной налоговой службы РФ провели проверку данных компании «Новые проекты» и установили «определенную недостоверность» данных, появилось еще несколько. В частности по поводу «подачи заявления лицом, чьи права и законные интересы нарушаются в связи с исключением юридического лица из ЕГРЮЛ» и «Акт проверки заявленного юридического адреса». Сейчас «Новые проекты» не находятся в состоянии ликвидации », - сообщают «Схемы».

Действующей остается и лицензия на геологическое изучение, разведку и добычу полезных ископаемых на участке «Глубокий» в акватории Черного моря вблизи Крыма (к 2046 году).

Украинская прокуратура официально инкриминирует Виктору Медведчуку действия в этом захваченном крымском месторождении. Факты об этом были впервые обнародованы в журналистском расследовании «Схем» в октябре 2018 года.

Тогда журналисты установили, что в аннексированном Россией Крыму подводный участок «Глубокий» нефтегазового месторождения в Черном море отдали частной компании «Новые проекты», директор которой является бизнес-партнером семьи Виктора Медведчука.

«Схемы» исследовали структуру собственности российской фирмы «Новые проекты», которой в 2016 году председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев личным распоряжением выдал лицензию на разработку и добычу углеводородов с аннексированного черноморского месторождения, а также - деловые связи ее директора Антона Дорноступа.

Выяснилось, что Антон Сергеевич Дорноступ - единственный владелец фирмы «Главнефтесервис», которая на 100 процентов владеет «Новыми проектами», и в которой он является директором. В то же время Дорноступ является соучредителем нескольких российских компаний, которые, по российским реестрами, связанны с семьей Виктора Медведчука.

Через полгода после выхода расследования «Новые проекты» попали под действие санкций США.

11 мая 2021 Служба безопасности Украины обнародовала записи телефонных разговоров. На них человек с голосом, похожим на голос Виктора Медведчука, обсуждает с мужчиной, голос которого похож на голос тогдашнего заместителя председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Козака, возможность получения документов на месторождение компанией «Новые проекты». Виктор Медведчук все обвинения отвергает.

13 мая Печерский райсуд Киева отказал прокуратуре в ходатайстве о заключении под стражу народного депутата от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Виктора Медведчука. Вместо этого суд постановил взять Медведчука под круглосуточный домашний арест.

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