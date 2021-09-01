Папа Римский оконфузился, процитировав Путина вместо Меркель

Папа Римский Франциск процитировал президента РФ Владимира Путина, критикуя Запад из-за хаоса в Афганистане, сообщает Деловая столица.

Понтифик осудил действия США и их союзников в Афганистане, расценив миссию Запада как попытку навязать другому государству чуждые ценности. При этом папа римский процитировал российского лидера Владимира Путина, полагая, что ссылается на слова канцлера Германии Ангелы Меркель.

"Давая интервью испанской радиостанции о новом политическом ландшафте, складывающемся в Афганистане после того, как Соединенные Штаты и их партнеры покинули страну, Папа Римский Франциск сказал, что ответит цитатой, которую он приписал канцлеру ФРГ, назвав ее "одной из величайших политических фигур в мире" , – сообщает издание.

Папа Франциск назвал "безответственной" политику навязывания собственных ценностей другим государствам и раскритиковал попытки строить демократию в чужих странах без учета исторических, этнических и религиозных особенностей других народов и их традиций.

Однако эта цитата принадлежит вовсе не Меркель. Это слова президента РФ, который произнес их во время пресс-конференции по итогам встречи с канцлером ФРГ во время ее визита в Москву.