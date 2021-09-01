Air France продлила бесплатный возврат и обмен билетов

Авиакомпания Air France продлила действие специальных правил, которые позволяют менять или сдавать билеты без штрафов, сообщает Avianews.

Действие спецправил продлено до 31 марта 2022 года.

Air France позволяет менять как дату вылета, так и маршрут.

Авиакомпания не взимает за это каких-либо сборов, но если цена нового билета окажется выше, пассажиру выставят счет на доплату.

Вернуть билет можно без штрафа, если такие правила предусмотрены тарифом.

В авиакомпании отметили, что если пассажир вылетает 10 октября, за возвратом или обменом билета необходимо обратиться до 9 октября. При этом не нужно предоставлять какие-то справки или объяснять причины отказа от перелета.