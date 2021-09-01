На Львовщине завершился капремонт пограничной дороги

На Львовщине завершили капитальный ремонт автомобильной дороги Т-14-20 Яворов - Грушев, ведущей к КПП "Грушев - Будомеж" на украинском-польской границе.

Об этом сообщает Укравтодор.

19,5 км дороги восстановили в рамках международной инициативы "Развитие пограничной дорожной инфраструктуры на подходах к украинскому-польской границе" и программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Ремонт автодороги и трех мостовых переходов стартовал в августе 2020 года.

"Много лет дорога Яворов - Грушев существовала только на карте, но на самом деле это было лишь направление с большой ямочностью и, порой, отсутствующим твердым покрытием. Сейчас мы уже полностью отремонтирован автодорогу, ехать которой гораздо комфортнее и безопаснее" , - сообщает Укравтодор.

Маршрут часто используют как "запасной вариант" при больших очередях на КПП "Краковец" или "Рава-Русская".

Как отмечается, реализация проекта предусмотрена в рамках реализации Договора между правительством Украины и правительством Республики Польша о предоставлении кредита на условиях связанной помощи от 09.09.2015 р. Так называемый "польский кредит" должен был заработать еще в 2016 году, но по факту ничего не было сделано. Реальный старт программы состоялся в прошлом году.

Кроме дороги Яворов - Грушев, ремонтные работы проводят на приграничных участках: Т-14-18 Нижанковичи - Самбор - Дрогобыч - Стрый км 0+000 - км 46+435, Т-14-01 КПП "Смильница" - Старый Самбор км 14+950 - км 17+950, Т-14-04 Червоноград - Рава-Русская км 3+137 - км 56+307.