В Украине появился новый бренд внедорожников

"АГСОЛКО Украина" продолжает расширять свой портфель брендов и знакомить украинских потребителей с ведущими производителями техники Китайской народной республики. Теперь в линейке представленных брендов - внедорожные автомобили BAW, сообщает Autoconsulting.

BAW (Beijing Automobile Works Co., Ltd.) - это второй крупнейший производитель автомобилей в Китае, созданный в 1958 году. Завод является ведущим предприятием по выпуску легких внедорожников и военной техники. BAW смело можно назвать колыбелью пекинской автомобильной отрасли. Более 60 лет завод производит внедорожную технику и справедливо получил звание «Традиционного производителя военных внедорожников».

BAW - официальный поставщик армии КНР. Суммарное количество реализованных внедорожных машин составляет более 1 млн единиц. Завод имеет производственные мощности в пяти регионах Китая и Южно-Африканской республике. Аскетические, направленные в первую очередь на соответствие функциональным требованиям, машины BAW является №1 среди внедорожников Китая.

WARRIOR 2043 - это гражданская версия машин командование армии Китая. Надежные мощные двигатели, полный привод, рамная конструкция, прямые линии кузова, созданные не за трендами моды, а для решения функциональных задач, уникальная для класса грузоподъемность 1800 кг, практичность во всем - все это делает WARRIOR верным и надежным помощником для выполнения самых сложных задач!

Преимущества автомобилей BAW Warrior:

• Высокие проходимость и мобильность

• Возможность оборудования под любые задачи

• Грузоподъемность 1800 кг!

В Украине предлагается две версии пикапа BAW с однорядной и двухрядной кабиной. Стоимость стартует от 777 тыс. грн.