Квартальные продажи смартфонов выросли более чем на 10%

Компания Gartner представила статистику по мировому рынку смартфонов: во втором квартале текущего года отгрузки значительно выросли, несмотря на глобальный дефицит электронных компонентов.

В период с апреля по июнь включительно было отгружено приблизительно 328,9 млн умных сотовых аппаратов. Это на 10,8 % больше по сравнению со второй четвертью прошлого года, когда поставки равнялись 296,9 млн единиц.

Крупнейшим игроком отрасли является южнокорейский гигант Samsung, но доля компании за год сократилась с 18,4 % до 17,6 %.

На вторе место вырвалась китайская Xiaomi, сумевшая опередить Apple. Доля Xiaomi по итогам прошлого квартала достигла 15,5 %. Для сравнения: годом ранее эта компания контролировала 9,5 % глобальной отрасли.

Источник: Gartner

Apple теперь находится на третьей позиции с 15,0 % против 12,9 % годом ранее. В первую пятёрку также входят Oppo и Vivo с результатом 10,2 % и 9,8 % соответственно.

Нужно отметить, что из рейтинга полностью выбыл китайский гигант Huawei, чей мобильный бизнес рухнул в связи с жёсткими американскими санкциями.