В наши дни груша стала привычным растением местных садовых участков. Она не только вкусная, но и полезная для здоровья человека. Именно поэтому ее особенно любят люди, которые следят за своим здоровьем, сообщает Вести.

В состав груши входит 0,5 г крахмала, 0,7 г золы, около 10 г сахаридов, 0,5 г органических кислот, а также около 3 г пищевых волокон. Груша на 85% состоит из воды.

Груша относится к низкокалорийным продуктам, в 100 г плодов содержится всего около 47 ккал.

Многие задумываются о том, какие витамины в груше. Она богата на большое количество витаминов, среди которых витамин А, С, К, РР, все витамины группы В.

Минеральные вещества

Плоды груши богаты минеральными веществами, отмечено большое содержание калия, кальция, натрия, магния, фосфора, серы, железа, хлора и бора.

Груша: польза и вред для организма

В зависимости от особенности организма, груша может оказывать различный эффект.

Для мужчин

При неправильном образе жизни, питании и низкой физической активности ежедневное употребление свежей груши может стать одним из помощников в борьбе с простатитом. Принято использовать дикую грушу для профилактики и лечения заболеваний предстательной железы. Груша участвует в крово и лимфообращении органов малого таза, что благотворно сказывается на потенции. При инфаркте миокарда рекомендуется есть груши через час после еды, укрепляются сосуды и сердечная мышца, восстанавливается сердечный ритм.

Для женщин

Полезные свойства груши благоприятно влияют на женщину при беременности. Сладкий плод защищает организм от тератогенного эффекта лекарственных препаратов, способных вызвать врожденных уродств. Женщине со сложной беременностью необходимо включать груши в свой ежедневный рацион, они нормализуют гормональный фон, предотвращая риск выкидыша. Кроме того, груша благотворно влияет на плод, стимулируя формирование и работу нервной системы.

Катехин в грушах способен приостанавливать процессы старения организма, омолаживает, участвует в регенерации клеток, действует как антиоксидант. Ретинол укрепляет зрение, оказывает влияние на кожу и волосы, поддерживает иммунную систему. Груша полезна женщинам с проблемами щитовидной железы при недостатке йода. Снижает риск возникновения новообразований и раковых опухолей женский половых органов при климаксе.

Груша имеет способность снимать подавленное настроение, раздражительность, улучшает память, повышает работоспособность. Обладая низкой энергетической ценностью фрукты назначают при избыточном весе, нарушенном обмене веществ. Поэтому благодаря невысокой калорийности грушу можно умеренно употреблять при диете.

Для детей

В прикорм детям назначают грушу не раньше семимесячного возраста. Груша аллергенна, поэтому необходимо внимательно следить за реакцией малыша и вовремя прекратить прием.

Благодаря составу груша незаменима в рационе ребенка. Она полезна для кишечника, ведь способна нормализовать его микрофлору. А калий в составе укрепляет сердечную мышцу и кровеносные сосуды, восстанавливает клетки.

За счет своих противовоспалительных свойств груша полезна для детей при лечении простудных заболеваний. Фрукт стимулирует защитные силы неокрепшего детского организма. Отвары груши обладают жаропонижающим антисептическим свойством, снимают высокую температуру, облегчают состояние при лихорадке, улучшают общее состояние тела в период болезни.

Антибактериальное действие груши избавляет от патогенной флоры, а антимикробные свойства помогут справиться с воспалительными процессами в организме ребенка. При беспокойстве, нервном напряжении, неуравновешенности детям рекомендуются груши. Также плоды растения помогут восстановить силы во время учебы и при активных спортивных нагрузках.

Вред груши

При всех своих полезных свойствах груша полезна только в умеренных количествах – несколько плодов в день (утром, в обед или на ночь) организму будет достаточно. Чрезмерное употребление приводит к расстройствам желудка. Грушу не едят натощак, так как она может нанести вред слизистой оболочке кишечника. Фрукт нельзя запивать водой, это вызовет брожение плодов и расстройство организма.

Противопоказания

Не рекомендуется употреблять грушу людям с язвами, гастритами и другими заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Плоды кислых сортов противопоказаны пожилым людям – они усугубляют расстройства нервной системы, они чрезмерно повышают аппетит и трудно усваиваются организмом.

Груша в медицине

Груша хороша как мочегонное средство, воздействует на воспалительные процессы мочевого пузыря, почечных лоханок, выводит камни из почек. Ежедневное употребление груши приводит к уменьшению дозы мочегонных препаратов, более быстрому разрешению асцита. Также груша способна выводить шлаки, токсины, тяжелые металлы из организма.

Содержащие мало калорий, богатые биоактивными веществами плоды груши рекомендуются для диабетиков и при ожирении. Органические кислоты участвуют в обмене веществ, улучшают процессы пищеварения, обеззараживают кишечник. Назначают регулярно принимать сок груши по 100 г за полчаса до еды. При болезнях печени, холецистите необходимо употреблять свежие груши натощак – уйдут изжога, чувство тяжести, жжения, боли за грудиной.

При болезнях легких, сильном кашле, туберкулезе полезно употреблять варенье из груш, пить отвары из сушеных плодов.

Грушевым соком лечат заболевания кровеносной системы. Заметно укрепляются капилляры, снижается уровень холестерина, повышается эластичность стенок кровеносных сосудов, выравнивается сердечный ритм.

До наших дней дошло старинное лекарство от анемии: к размятым плодам груши добавляют две чайных ложки липового меда, принимают 3 раза в день после еды.