В Украине первая область перешла на электронные больничные

Полтавская область первой в Украине переходит на электронные больничные. Об этом сообщил глава Полтавской ОГА Олег Синегубов.

Введение этого проекта существенно экономит бюджетные средства, уменьшает коррупционные риски при выдаче необоснованных листков временной нетрудоспособности и упрощает страховые выплаты, отметил глава Полтавской ОГА.

Получить е-больничный можно так: человек приходит на осмотр к медику, а он со своей стороны создает электронное заключение о временной нетрудоспособности. Оттуда документ мгновенно попадает в соответствующий реестр Пенсионного фонда, где непосредственно и формируется больничный, по которому пациенту поступят выплаты.

Подтверждение об этом человек получает сообщением на телефон.

Олег Синегубов уточнил, что пока 98 из 100 медицинских учреждений Полтавской области ввели е-больничные. Еще два продолжат формировать бумажные листки нетрудоспособности, пока длится переходный период.