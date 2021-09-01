В Киеве снова запустят группы контроля за COVID-19

В Киеве, прежде всего в учебных заведениях, возобновится работа мобильных групп контроля за противоэпидемическим режимом. Об этом рассказал начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан, сообщает Сегодня.

Рубан отметил, что в связи с началом учебного сезона важно уделять внимание пропаганде вакцинации и соблюдения режима.

"Сегодня началась учеба. Школьники и администрация школ полностью подготовлены к вызовам коронавируса. Каждая школа обладает алгоритмом действий в случае выявления больных. Сегодня мы находимся в зеленой зоне, и основная задача - максимально провести вакцинацию. Это нужно компилировать с обучением, организовывать пропаганду по вакцинации, о мерах, которые должны быть обязательно - дистанция, масочный режим в отдельных группах и ежедневный контроль состояния здоровья" , - сказал чиновник.

По словам Рубана, разъяснительные работы не приносят ощутимого результата, поэтому придется возобновлять работу групп контроля.