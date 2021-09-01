Профсоюз Приватбанка требует уволить главу набсовета

Первичная профсоюзная организация сотрудников Приватбанка подала иск в Окружной административный суд Киева (ОАСК) относительно увольнения главы набсовета Шерон Иски, сообщает UBR.

Истец просит обязать Нацбанк рассмотреть вопрос ее соответствия требованиям законодательства.

"Суд просят признать противоправной бездеятельность Национального банка Украины, которая заключается в непринятии мер реагирования на информацию, содержащуюся в письме истца о небезупречности деловой репутации председателя наблюдательного совета Приватбанка Шэрон Иски" , – сказано в сообщении пресс-центра суда.

В требованиях к иску указывается, что в случае установления несоответствия требованиям законодательства НБУ обязан письменно требовать заменить топ-менеджера.

Сейчас суд решает вопрос об открытии производства по данному административному иску.

Добавим, Шерон Иски возглавляет набсовет банка с 31 июля 2019 года. До этого она работала на должностях советника управления технической помощи казначейства США и эксперта-консультанта МВФ.