В Украине повысят стипендии
Кабинет министров Украины повысит стипендии ученикам профессионального образования, студентам предвысшего и высшего образования, сообщает Деловая столица.
Об этом в среду, 1 сентября, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.
"В учреждениях профтехобразования стипендии увеличиваются в 2,5 раза, а студенты вузов получат повышение минимум в 1,5 раза", — написал в Telegram-канал народній депутат фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.