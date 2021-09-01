В Украине повысят стипендии

В Украине повысят стипендии

Кабинет министров Украины повысит стипендии ученикам профессионального образования, студентам предвысшего и высшего образования, сообщает Деловая столица.

Об этом в среду, 1 сентября, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

"В учреждениях профтехобразования стипендии увеличиваются в 2,5 раза, а студенты вузов получат повышение минимум в 1,5 раза", — написал в Telegram-канал народній депутат фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

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