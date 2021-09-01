Порядок начисления пенсий чернобыльцам изменится

Правительство внесло изменения в Порядок исчисления пенсий лицам, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы, сообщает Деловая столица.

Соответствующее решение принято на заседании Кабмина 1 сентября 2021 года.

Согласно изменениям, назначение пенсии по заработной плате, полученной за работу за пределами зоны отчуждения, производится на общих основаниях в соответствии с законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" или по выбору лица в соответствии с законом Украины "О статусе и социальной защите граждан, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы" в размерах, определенных частью третьей статьи 54 этого закона.

Кроме того, минимальный размер пенсии в связи с потерей кормильца для нетрудоспособных членов семьи умершего кормильца, которые были на его содержании, составляет: на одного нетрудоспособного члена семьи — 50 процентов пенсии по инвалидности умершего кормильца; на двух и более нетрудоспособных членов семьи — 100 процентов пенсии по инвалидности умершего.