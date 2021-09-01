Треть деревьев Земли находится под угрозой исчезновения – эксперты

Около 30% видов деревьев находятся под угрозой исчезновения. При этом, 142 вида деревьев зарегистрированы вымершими в дикой природе, сообщает Корреспондент.

Третья часть деревьев всего мира находится под угрозой исчезновения. Причиной этому являются сельское хозяйство, животноводство и лесозаготовки. Об этом говорится в докладе, опубликованном на сайте Международной организации по охране ботанических садов.

"В рамках Глобального изучения деревьев за последние пять лет были проведены интенсивные исследования для сбора информации о риске исчезновения, анализируя 58 497 видов деревьев по всему миру. Теперь мы знаем, что 30% видов деревьев находятся под угрозой исчезновения, и по меньшей мере 142 вида деревьев зарегистрированы как вымершие в дикой природе" , – говорится в релизе.

При этом, выяснено, что основными угрозами для деревьев является деятельность человека. В частности, сельское хозяйство, вырубка лесов, животноводство, пожары, распространение инвазивных вредителей и болезней.

Важным фактором также является изменение климата.

Эксперты выяснили локацию, где деревья могут исчезнуть в ближайшее время. Это - Малайзия, Индонезия, Бразилия, Китай, Колумбия и Венесуэла.