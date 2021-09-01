Кабмин ввел новые тарифы на электроэнергию

C 1 октября 80% украинцев будут меньше платить за электроэнергию - в связи с уменьшением тарифа до 1,44 грн за кВт*час при месячном потреблении до 250 кВт*час. Тарифы на "свет" для оставшихся 20% потребителей при этом не вырастут. А вот на стоимость отопления и горячей воды правительство больше не влияет - эти тарифы устанавливают местные власти, сообщает Обозреватель.

При этом долги городов за газ, которые могли помешать громадам установить приемлемые тарифы на воду и тепло, решили реструктуризовать. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

"Хотел бы поприветствовать подписание закона, который предполагает реструктуризацию долгов за газ и возмещение долгов, которые возникли из-за разницы в тарифах... Десятки миллиардов гривен будут компенсированы. Местным властям это позволит сбалансировано решить вопрос с тарифами на тепло и горячую воду в своих громадах. Правительство больше не устанавливает тарифы, а потому дает местным руководителям необходимый инструмент, чтобы такие тарифы были справедливым" , - сказал Шмыгаль.

По его словам, для того, что реструктуризация прошла как можно скорее, Кабмин решил создать специальные комиссией на местах. Они займутся анализом и проверкой сумм долгов, которые подлежать списанию.

Списание долгов за газ

Президент Владимир Зеленский 27 августа подписал закон №3508-д. Согласно этому документу, долги долги газсбытов, облгазов и теплокоммунэнерго за голубое топливо "обнулят". В целом возмещение из госбюджета составит более 100 млрд гривен - по факту за этот газ заплатят из наших налогов.

Из каких статей бюджета переведут эти деньги, еще должна решить Верховная Рада. Для этого в парламенте зарегистрируют еще один законопроект. В нем пропишут проверенные государством суммы, которые подлежат компенсации.

Ожидается, что после этого местные власти смогут установить справедливые тарифы на горячую воду и тепло на зиму 2021-2022 гг.

Как изменили тариф на электричество

С 1 октября тариф на электроэнергиюснизили с 1,68 до 1,44 грн за кВт*час при месячном потреблении до 250 кВт*час. Тариф 1,68 грн для всех, кто потребляет больше, остается низменным.

В 2020 году украинцы использовали в среднем 170 кВт*час в месяц. Однако потребление "света" может существенно отличаться зимой и летом - например, у тех, кто пользуется электроотоплением или электрическим котлом для нагрева воды.