В семействе Land Rover появилась "шпионская" версия

Британские автопроизводители решили отметить выход на киноэкраны 25-го по счету фильма о похождениях Джеймса Бонда, сообщает Обозреватель.

В компании Aston Martin создали совместно с Corgi Toys инсталляцию с DB5, а Land Rover выпустил лимитированную серию внедорожника Defender Bond Edition.

Источник: Land Rover

Об этом пишет пресс-служба производителя. В конце сентября состоится мировой дебют очередной ленты бондианы – "Не время умирать". К выходу франшизы приурочен выпуск специальной версии Land Rover Defender V8 Bond Edition.

Новинка получит синие передние тормозные суппорты. Источник: Land Rover

Новинку создала команда фирменного подразделения SV Bespoke. Внедорожник будет доступен в версиях 90 и 110. Все 300 экземпляров будут получат расширенную комплектацию Black Pack с 22-дюймовыми легкосплавными колесными дисками Luna Gloss Black, синими передними тормозными суппортами и эмблемой "Defender 007".

Пороги украсили накладки "Defender 007". Источник: Land Rover

В списке уникальных опций Bond Edition – накладки на пороги "Defender 007" с подсветкой и особой анимацией "007" сенсорного дисплея информационно-развлекательной системы Pivi Pro. В темное время суток на землю будет проецироваться надпись "007". Интерьер версии отличается лазерной маркировкой и логотипом SV Bespoke.

Интерьер версии отличается лазерной маркировкой и логотипом SV Bespoke. Источник: Land Rover

Помимо Defender в фильме "Не время умирать" задействованы два Range Rover Sport SVR, Range Rover Classic и Land Rover Series III.

Эмблема "Defender 007" украсила заднюю дверь. Источник: Land Rover

Версия Bond Edition оснащена 5-литровым бензиновым турбомотором V8 мощностью 525 л.с. В паре с ним работает 8-ступенчатой автоматической трансмиссией. Автомобиль набирает первую "сотню" за 5,2 секунды, а максимальная скорость достигает 240 км/ч.

Для сенсорного дисплея информационно-развлекательной системы Pivi Pro подготовили анимацию "007". Источник: Land Rover

Роль знаменитого агента вновь сыграет Дэниел Крейг, для которого это будет пятый и последний фильм бондианы. Премьера фильма в Великобритании состоится 30 сентября.