В Одессе рыба утащила рыбака под воду: мужчина погиб

Жуткая история произошла сегодня утром на Хаджибейском лимане: в районе Объездной дороги погиб рыбак, сообщает Думская.

По словам очевидцев, мужчине попалась крупная рыбина, которая потащила его за собой в воду. Рыболов потерял равновесие и утонул.

Водолазы обнаружили тело погибшего в 15 метрах от берега на глубине пять метров.

Одесситы в комментариях к новости утверждают, что такой крупной рыб, которая бы смогла утащить взрослого мужчину, в Хаджибейском лимане не водится.

По некоторым данным, рыба утащила у рыбака его удочку, и он за ней нырнул за ней нырнул.