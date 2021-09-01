Советник мэра Хмельницкого призвал сжигать геев

Советник мэра Хмельницкого Назарий Чепко раскритиковал идею открытия бара для посетителей с нетрадиционной ориентацией в городе, сообщает Деловая столица.

Соответствующие скриншоты опубликовали в Facebook ЛГБТ-активисты.

Пользователь Instagram под никнеймом "88virnyj" в посте, в котором интересовались мнением горожан о возможном открытии в Хмельницком бара для геев, ответил: "Откройте! Пусть оно станет братской могилой! Пусть оно сгорит вместе с владельцем бара".

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Отмечается, что профиль принадлежит депутату Городецкого городского совета и советнику мэра Хмельницкого Назарию Чепко.

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