Советник мэра Хмельницкого призвал сжигать геев

Советник мэра Хмельницкого Назарий Чепко раскритиковал идею открытия бара для посетителей с нетрадиционной ориентацией в городе, сообщает Деловая столица.

Соответствующие скриншоты опубликовали в Facebook ЛГБТ-активисты.

Пользователь Instagram под никнеймом "88virnyj" в посте, в котором интересовались мнением горожан о возможном открытии в Хмельницком бара для геев, ответил: " Откройте! Пусть оно станет братской могилой! Пусть оно сгорит вместе с владельцем бара ".

Отмечается, что профиль принадлежит депутату Городецкого городского совета и советнику мэра Хмельницкого Назарию Чепко.