Правительство внесло изменения в порядок расчета средней зарплаты

Кабинет министров изменил порядок расчета средней заработной платы в Украине, сообщает Деловая столица.

Соответствующее решение принято на заседании Кабмина 1 сентября 2021.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, сейчас предусмотрен механизм учета премий и других выплат, которые выплачиваются за два месяца или более длительный период, при исчислении средней заработной платы.

Вместе с тем, поступают многочисленные обращения представителей среднего и крупного бизнеса, которые имеют большое количество наемных работников (количество работников может достигать десятков тысяч) о неоправданно отягчающем администрировании расчета.

Правительство решило, что суммы начисленной заработной платы, кроме премий и других поощрительных выплат, учитываются в том месяце, за который они начислены, и в размерах, в которых они начислены, без исключения сумм отчисления на налоги.

Согласно документу, премии по итогам работы за определенный период учитываются в заработке периода, который соответствует количеству месяцев, за которые они начислены, начиная с месяца, в котором они начислены.