Казахстан – Украина: обзор голов на отборе ЧМ-2022

Казахстан – Украина: обзор голов на отборе ЧМ-2022
Фото: Сборная Украина.Facebook

Сборная Украины в эти минуты проводит поединок 4-го тура отбора на чемпионат мира по футболу-2022. В Нур-Султане подопечные Александра Петракова играют против сборной Казахстана, сообщает Обозреватель.

Счет был открыт уже на 92-й секунде, после фантастического удара Романа Яремчука.

Предлагаем читателям обзор голов матча.

Казахстан – Украина 0:1

Гол: 0:1 – 2 Яремчук.

Казахстан – Покатилов, Марочкин, Быстров, Малый, Логвиненко, Куат, Валиуллин, Тагыберген, Васильев, Нургалиев, Шушеначев.

Украина – Пятов, Соболь, Матвиенко, Караваев, Зинченко, Буяльский, Ярмоленко, Забарный, Сидорчук, Миколенко, Яремчук.

Сборная Украины Александр Петраков
Александр Петраков уже шутит с новыми подопечными. Источник: УАФ

Напомним, сборная 1 августа осталась без наставника, когда Андрей Шевченко объявил, что идет с поста главного тренера. По информации OBOZREVATEL, причиной такого шага стал нерешенный финансовый вопрос с Украинской ассоциацией футбола (УАФ).

Шевченко ушел из сборной Украины.
Шевченко ушел из сборной Украины.

Исполком УАФ назначил и.о. главного тренера Александра Петракова.

Александр Петраков сборная Украины
Петраков буде временно исполнять обязанности тренера. Источник: Getty Images

В воскресенье, 29 августа, Александр Васильевич подписал официальный контракт.

Петраков
Петраков не будет вызывать в сборную игроков из РФ

На своей презентации Петраков заявил, что не собирается вызывать игроков из чемпионата России, аргументируя это военным действиям со страной-агрессором.

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