Как избежать обмана при покупке авто из США

Чтобы удачно приобрести машину в Америке, одного знания английского или наличия квалифицированного переводчика мало. Важно понимать риски, которые поджидают неопытного покупателя на пути к обладанию машиной мечты, и уметь их избежать, сообщает Обозреватель.

Намного безопаснее покупать лот с помощью профессионального посредника, который знает все подводные камни американских аукционов. Но если вы собираетесь совершить сделку самостоятельно, рекомендуем вам прочесть эту статью, в которой рассказывается о том, как обманывают на аукционах США.

Из чего состоит цена машины

В первую очередь, следует знать, что приобрести авто самостоятельно не так просто, поскольку в основном все машины доступны к приобретению только при наличии дилерской лицензии. Если таковой нет, необходимо обратиться к брокеру, стоимость услуг которого варьируется от 200 до 500 долларов. Далее вам следует готовиться к тому, что придется оплатить комиссию самому аукциону. Затем вам придется оплатить доставку до дилера, которая может стоить в несколько раз дороже, чем купленная машина.

Таким образом, если вам удастся купить авто, допустим, за 400 долларов, то 1000 долларов, а то и больше, вы отдадите на сопутствующие расходы. Однако, даже с учетом всех перечисленных выше затрат, у вас есть хороший шанс приобрести отличную машину за смешные деньги.

Что такое "кукла" и как не попасться на уловку дилера?

Среди дилеров, продающих машины в США, нередко встречаются недобросовестные продавцы, которые выстраивают бизнес на создании так называемых "кукол". Суть его заключается в том, что битую или утопленную машину покупают на аукционе, делают максимально дешевый и некачественный ремонт для придания товарного вида, а затем выставляют на аукцион повторно под другим номером лота.

На такую уловку нередко попадаются украинцы, которые впервые сталкиваются с приобретением машины через аукцион. Чтобы избежать подобной ситуации, рекомендуем покупать машины не от дилеров, а от страховых компаний, то есть, на аукционе в графе продавец будет стоять отметка "Insurance company". Внешний вид этих машин соответствует страховому случаю, из-за которого они оказались в компании.

Предлагаю рассмотреть наглядный пример - ссылка﻿ на аукцион, где автомобиль продавался первоначально, на фото можно увидеть его состояние и ВИН код автомобиля (SAJWJ6DL9HMK35694)

Как избежать обмана при покупке авто из США

Как избежать обмана при покупке авто из США

Как избежать обмана при покупке авто из США

А вот ссылка﻿ на аукцион, где его уже отремонтировали "народные умельцы" и продают как хороший и даже безаварийный

Как избежать обмана при покупке авто из США

Как избежать обмана при покупке авто из США

Как избежать обмана при покупке авто из США

Любопытно, что в графе "Повреждения" нет ни слова о том, что этот автомобиль был поврежден и как именно это произошло, то есть, вследствие аварии. Неопытному покупателю цена может показаться привлекательной, он не узнает о повреждениях вплоть до того момента, когда получит автомобиль на руки. Но когда автомобиль приедет и обнаружится, что это "кукла", вернуть его будет невозможно.

Самый коварный вид "кукол" – утопленники, то есть, машины, поднятые со дна водоемов. Внешне такие лоты выглядит добротно, однако вся дорогостоящая электроника у них обычно не подлежит восстановлению.

На фотографиях отремонтированные машины могут смотреться привлекательно, и у покупателя может возникнуть вполне резонный вопрос: "В чем же проблема? Даже если я заплачу за эту машину больше, чем она стоила раньше, часть работы за меня уже сделали, мне не придется ремонтировать ее, мыть и делать химчистку салона". Однако необходимо понимать, что это всего лишь фотографии. В реальности машина покрашена некачественно, химчистка произведена самая дешевая, а бампер может быть просто приставлен.

Что такое Biohazard / Chemical ?

Покупая куклу, вы не будете знать историю машины: при каких обстоятельствах она получила повреждения и какие именно – всё это придется выяснять, когда автомобиль попадет к вам в руки. Кроме того, есть такой тип в графе "Повреждения", как "Biohazard/Chemical" - это в большинстве случаев означает наличие пятен крови в салоне, плесень, трупный запах и так далее. И если вы приобретаете лот у страховой компании, то вы сами решаете, готовы ли взять автомобиль после серьезного ДТП, в котором, возможно, были жертвы. Не каждый покупатель готов к такому приобретению. Безусловно, иногда Biohazard – это пятна крови, полученные при незначительных травмах, например, при неудачном столкновении носом с подушкой безопасности. Однако покупатель должен знать о подобных нюансах.

Как обезопасить себя, покупая машину из США?

Покупать автомобиль в Америке надежнее всего через посредника, который посмотрит лот на месте и опишет вам его реальное состояние. Кроме того, посредник нередко берет на себя хлопоты, связанные с растаможкой, поскольку ни один американский дилер не будет заниматься таможенной очисткой на территории Украины.

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